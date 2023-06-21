Авторы 19FortyFive назвали слово, которое пугает Байдена

Всего одно слово вызывает у главы Соединенных Штатов Джо Байдена неподдельный страх. Что пугает политика больше, чем Москва и другие оппоненты Вашингтона, пояснили журналисты 19FortyFive.
Как отметили авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», американцы все чаще выражают недовольство деятельностью Байдена на посту главы государства. В связи с этим слово «импичмент» вызывает у хозяина Белого дома панику.
«Это единственное слово, которое пугает Джо Байдена больше всего на свете», — говорится в статье.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна стоит на пороге новой Великой депрессии. Вина за это, по его словам, лежит на Байдене.