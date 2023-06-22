«На что она живет, не работая?» Дочь экс-главы Ставрополья заподозрили в спонсировании ВСУ

Представители Streams Chart объяснили, что таким образом они «помечают всех пользователей из России», назвав российский триколор «флагом террористической страны». В ответ на дискриминацию стримерша заявила, что считает себя американкой и выступает против специальной военной операции (СВО) на Украине. Сейчас в шапке профиля блогерши указана ссылка на платформу сбора денег на поддержку ВСУ.