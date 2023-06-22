«На что она живет, не работая?» Дочь экс-главы Ставрополья заподозрили в спонсировании ВСУ

Сервис аналитики Streams Chart опубликовал 19 июня рейтинг лучших стримерш со всего мира, в котором 7-ое место заняла Александра Гаевская — дочь бывшего сенатора РФ и экс-главы Ставрополья Валерия Гаевского. Вместо государственного флага РФ рядом с никнеймом девушки в рейтинге был черный квадрат.
Представители Streams Chart объяснили, что таким образом они «помечают всех пользователей из России», назвав российский триколор «флагом террористической страны». В ответ на дискриминацию стримерша заявила, что считает себя американкой и выступает против специальной военной операции (СВО) на Украине. Сейчас в шапке профиля блогерши указана ссылка на платформу сбора денег на поддержку ВСУ.
Это не единственный скандал, из-за которого Александра Гаевская привлекла к себе внимание общественности. Так, зимой прошлого года во время прямого эфира девушка случайно показала банковский счет, на котором оказалось 780 тыс. долларов (65 млн рублей по нынешнему курсу). После чего пользователи Сети стали оставлять ироничные комментарии под фотографиями девушки в социальных сетях.
«Я один только что узнал, что она дочь какого-то чиновника из России? А то думаю, на что же она живет, не работая? Теперь понятно», — написал один из комментаторов.
После скандала с «американкой» Гаевской в Сети появилось открытое обращение политолога Сергея Кулагина в Минюст РФ с просьбой признать девушку иноагентом и лишить ее гражданства РФ. Помимо этого, эксперт требует заблокировать имеющийся у нее российский счет и проверить законность заработка семьи Гаевских на территории РФ.
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