Блогеры российской социальной сети ЯRUS поделились личным опытом заработка на платформе

Сегодня многие блогеры используют ЯRUS в качестве основного источника заработка. Эксперты делают доступ к своей странице платным, чтобы продавать знания, кто-то проводит обучающие курсы и марафоны, или же в достаточной мере получает донаты от читателей. Не стоит забывать о монетизации активности в приложении и оплачиваемом контенте. К примеру, за каждую тысячу просмотров видеоролика автор получает 50 монеток, которые можно вывести в рублях по курсу один к одному.