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Блогеры российской социальной сети ЯRUS поделились личным опытом заработка на платформе

Общество
Блогеры российской социальной сети ЯRUS поделились личным опытом заработка на платформе

Донаты, монетизация контента, ежедневные поощрения активных пользователей и платные ленты — все это ожидает блогеров на платформе ЯRUS. Для того, чтобы получать доход от любимого дела не обязательно быть крупным автором.

Сегодня многие блогеры используют ЯRUS в качестве основного источника заработка. Эксперты делают доступ к своей странице платным, чтобы продавать знания, кто-то проводит обучающие курсы и марафоны, или же в достаточной мере получает донаты от читателей. Не стоит забывать о монетизации активности в приложении и оплачиваемом контенте. К примеру, за каждую тысячу просмотров видеоролика автор получает 50 монеток, которые можно вывести в рублях по курсу один к одному.

«На сегодняшний день социальная сеть ЯRUS приносит наибольший доход из всех известных нам платформ! Это вызывает гордость! Российская соцсеть — всегда на 1 месте!» — рассказали Юрий и Татьяна из Краснодарского края, блог «В гостях у Фина».

Социальная сеть ЯRUS насчитывает более 12 миллионов пользователей. Команда разработала уникальные предложения по монетизации, аналогов которым нет на других ресурсах. Приложение доступно для скачивания в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore, AppGallery и NashStore.

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