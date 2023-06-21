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Перспективные российские подлодки «Арктур» получат специальные дроны для повышения скрытности

Армия
Перспективные российские подлодки «Арктур» получат специальные дроны для повышения скрытности

Перспективные атомные подлодки «Арктур» будут оснащать специальными беспилотниками, выполняющими функции выносной антенны, сообщил гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит.

В комментарии для РИА Новости он отметил, что такой подход позволит повысить скрытность субмарины.

«Необитаемые аппараты станут выносными антеннами связи, они позволят лодке дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности», — разъяснил собеседник журналистов.

По словам Вильнита, есть и другие наработки в вопросе снижения заметности субмарины, в частности, безвальная энергетическая установка с полным электродвижением.

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