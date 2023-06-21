В МОК не смогли назвать точной даты, когда примут решение по допуску россиян к ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) не определился с датой принятия решения по допуску россиян и белорусов к Играм в Париже.
МОК назовет дату принятия решения по участию российских и белорусских спортсменов в парижской Олимпиаде в «подходящее время». Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания исполкома заявил директор организациям по коммуникациям Марк Адамс.
«Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Нужно быть гибким, потому что эта ситуация постоянно меняется, так что я не могу вам обозначить временных рамок», – подчеркнул он.
Летняя Олимпиада в Париже стартует 26 июля 2024 года. На ОИ-2022 в Пекине российские спортсмены выступали под флагом ОКР.