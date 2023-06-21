Берлин оказывает серьезное давление на членов немецкой политисилы «Альтернатива для Германии» из-за лояльного отношения к Москве. Такой информацией поделились корреспонденты FAZ.
Как отметили авторы издания, эта партия уже давно считается в ФРГ «ультраправой». Однако теперь ее членов обвиняют в том, что они якобы работают на Кремль из-за отказа признать РФ вражеским государством. В частности, против политической силы выступил руководитель Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг.
«Глава ведомства Хальденванг предостерег избирателей от того, чтобы проголосовать "не за тех" на основе скоропалительных решений», – говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Москва не получала предложений от канцлера ФРГ Олафа Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона по диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказали в Кремле.