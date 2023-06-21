FAZ: Берлин оказывает давление на «Альтернативу для Германии» за лояльность к Москве

Как отметили авторы издания, эта партия уже давно считается в ФРГ «ультраправой». Однако теперь ее членов обвиняют в том, что они якобы работают на Кремль из-за отказа признать РФ вражеским государством. В частности, против политической силы выступил руководитель Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг.