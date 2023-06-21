Журналистка Надана Фридрихсон столкнулась с американской цензурой на YouTube из-за фильма об освобождении Артемовска (Бахмута) бойцами ЧВК «Вагнер». Соответствующее заявление сделала сама представительница СМИ.
Известно, что руководство видеохостинга удалило канал журналистки. Фридрихсон сочла решение YouTube нападками со стороны официального Вашингтона. Об этом она рассказала в ходе общения с корреспондентом Федерального агентства новостей.
«Не могут они смириться с тем, что их друзья украинцы не удержали этот город», — объяснила Фридрихсон.
Ранее МИД России заявил, что откровенное признание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о минских договоренностях является конкретной заявкой на трибунал. Немецкий политик сообщила, что соглашения были попыткой дать Украине время «подготовиться» против РФ.