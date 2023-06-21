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Киев признал отступление под Красным Лиманом плохо подготовленного подразделения ВСУ

Армия
Киев признал отступление под Красным Лиманом плохо подготовленного подразделения ВСУ

ВСУ были вынуждены отступить с некоторых позиций в районе Красного Лимана на севере ДНР, сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в нацгвардии.

По информации журналистов, решением киевского командования на передовую было отправлено недавно сформированное подразделение с низким уровнем подготовки. Как следствие, украинским войскам пришлось оставить часть позиций, которую в издании назвали «незначительной».

«От незначительной части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить», — сказано в статье.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о ликвидации порядка 400 солдат ВСУ в боестолкновениях на Донецком направлении.

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