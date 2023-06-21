Киев признал отступление под Красным Лиманом плохо подготовленного подразделения ВСУ

ВСУ были вынуждены отступить с некоторых позиций в районе Красного Лимана на севере ДНР, сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в нацгвардии.
По информации журналистов, решением киевского командования на передовую было отправлено недавно сформированное подразделение с низким уровнем подготовки. Как следствие, украинским войскам пришлось оставить часть позиций, которую в издании назвали «незначительной».
«От незначительной части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить», — сказано в статье.
Ранее в Минобороны РФ сообщали о ликвидации порядка 400 солдат ВСУ в боестолкновениях на Донецком направлении.