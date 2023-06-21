Россия запретила въезд 48 австралийцам в ответ на санкции против Москвы

Россия установила запрет на въезд для 48 граждан Австралии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.
Решение стало ответной мерой на политически мотивированные санкции Австралии в отношении российских граждан. В ведомстве подчеркнули, что намерены и далее работать над этим вопросом.
«С учетом антироссийского курса Австралии работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена», — отметили в МИД.
Ранее стало известно, что в ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен новые меры направлены на обход Москвой уже принятых ограничений.