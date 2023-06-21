«Моя золотая». Анастасия Волочкова раскрыла заговор против себя и ее дочери

Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла заговор против себя. Об этом сообщили журналисты издания Super.
По их информации, Ариадна Волочкова, наследница бывшей звезды Большого театра, отказалась приглашать родную мать на торжественное мероприятие, проходящее в концертном зале Crocus City Hall.
Со слов ее представителей, каждому ученику выделяют три билета на мероприятие: один – ребенку, два – родителям. Однако кому достанется заветное приглашение, решают непосредственно сами выпускники.
Вместо родной матери Ариадна предпочла пригласить своего отца Игоря Вдовина и его новую супругу. Такой расклад поверг Волочкову-старшую сначала в ужас, а потом в гнев.
«Моя золотая, я мама Ариадны Волочковой. Она носит мою фамилию. Я вам говорю, [как должны быть распределены билеты – Прим. ред.]: я, Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин, Тамара Вдовина — бабушка. Три билета! Вы не можете нас вместе посадить? Вы создали коалицию и говорите мне, что я не могу попасть на выпускной дочери», — сказала балерина в общении с руководством лицея.
Однако собеседники Волочковой заявили, что если ее бывший супруг заплатил за организацию мероприятия, то ее присутствия это не гарантирует. Такой ответ заставил бывшую приму Большого театра задуматься о существовании заговора против себя.
«Пахан там запретил?» — уточнила она.
Кроме того, Волочкова заявила, что придаст ситуацию огласке, но добьется билета на праздник любимой дочери.
«Вы раскрыли всю правду, что происходит в вашей богадельне. В Крокусе я буду однозначно. Вы думаете, я туда не попаду? Если я включу сейчас Волочкову, мало не покажется. Это полнейшая несправедливость. Позор будет всем. И пахану ее, и вам, и всем, кто причастен к этому заговору», — резюмировала она.
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