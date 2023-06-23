«Низкопрофессиональные люди считают, что эти боеприпасы должны лежать в Подмосковье»: Пригожин объяснил нехватку снарядов у российских военных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин разъяснил, почему российские войска в ходе специальной операции регулярно сталкиваются с нехваткой боеприпасов.
Пригожин отметил, что проблема возникает не из-за недостатка боеприпасов. По его словам, их имеется достаточное количество, но они хранятся на складах и не применяются по назначению.
«Они лежат на складах, их не выдают только по одной причине. Потому что опять же низкопрофессиональные люди считают, что эти боеприпасы должны лежать в Подмосковье, на всякий случай, если вдруг случайно их самих кто-то заденет», — рассказал Пригожин в первой части большого интервью, которую опубликовала его пресс-служба.
Глава ЧВК «Вагнер» подытожил, что подобные действия приводят к потерям военнослужащих на фронте.