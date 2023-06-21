«Кто же командует?» Ищенко заявил об исчезновении всех генералов ВСУ

Украинцы отказываются признавать тот факт, что Россия вывела из строя практически всех видных руководителей ВСУ. При этом информации о судьбе высокопоставленных украинских военных в медиапространстве нет – их не показывают даже для того, чтобы доказать, что они живы.
Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
«Сначала пропал [Главком вооруженных сил Украины] Валерий Залужный, потом [Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины] Кирилл Буданов, потом стали искать [командующего Сухопутными войсками ВСУ] Александра Сырского — тоже не находят, – напомнил Ищенко. – Говорят, всех убили. В медиа также отсутствует командующий направлениями Украины. Практически не осталось генералов, последний, кого показывали, — какой-то полковник или командир бригады, который кому-то давал интервью».
Учитывая, что на Украине практически не осталось крупных военных деятелей, так как почти всех устранили физически, то есть убили, не ясно, кто же командует украинской армией, добавил Ищенко.
«Армия сама с собой воюет? Так не бывает. Если мы думаем, что не всех убили, а только десяток, то почему мы думаем, что другой десяток жив? Ведь ни тех, ни других нет», – рассуждает политолог.
При этом Киев, по его словам, продолжает утверждать, что все пропавшие из медиапространства военачальники живы, и распространять на этот счет лживую информацию. То есть киевский режим занимается «информационным терроризмом», «дразня» таким образом российские Вооруженные силы.
«Мы доказали, что они мертвы. Украинцы не хотели это признавать, но мы показали, что фотографии — это фотошоп. Пускай покажут, если не Залужного, так Буданова, если не Буданова, так Сырского или еще кого-нибудь и скажут: да вот он, пожалуйста, – предложил политолог. – Украина занимается информационным терроризмом. Над нами просто смеются, нас просто дразнят».
Современные цифровые технологии, по его словам, позволяют с легкостью проворачивать подобные трюки, скрывать чью-то смерть, и делать из «мертвого живого» так, что никто и не узнает, мертв этот человек или жив, добавил Ищенко в заключение.
Напомним, в середине июня источник РИА Новости подтвердил, что пропавший еще в мае глава украинской разведки Кирилл Буданов был тяжело ранен в результате точного ракетного удара ВС РФ по зданию ГУР Украины в районе острова Рыбальский, и находится на лечении в берлинской клинике.
Поэтому опубликованные в интернете заместителем главы МИД Украины Эмине Джапаровой фотографии с «живым и здоровым» Будановым не вызвали у пользователей доверия. В комментариях под фотографиями преобладают насмешки и скептические замечания о качестве фотошопа.