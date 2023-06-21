МИД Венгрии: Европа страдает от военного «психоза»

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто констатировал нахождение Европейского союза в плачевном состоянии.
По словам министра иностранных дел, в настоящее время не стоит ожидать скорого завершения конфликта между официальной Москвой и киевским режимом на Украине. Об этом он написал в соцсетях.
«Очевидно, что судя по нынешней жестокости и военному психозу Европы, это кажется наивной иллюзией», — поделился Сийярто своим видением возможного разрешения кризисной ситуации.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России к переговорам по Украине, если киевский режим «тоже этого хочет».