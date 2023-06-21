ФТС объявила о прорыве Россией экономической блокады со стороны Запада

Федеральная таможенная служба рассказала, что экономическая блокада стран Запада вокруг России оказалась прорвана. Это подтвердил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов, передает РИА Новости.
Специалист заявил, что прорыв осуществляется сейчас на Верхнем Ларсе. Он привел данные статистики о том, что товарооборот через эту точку за год увеличился на 20% и составил больше 15 млн тонн.
Верхний Ларс является элементом международного транспортного коридора «Север-Юг». На нем функционирует 12 полос для грузового транспорта, две — для автобусов, 24 — для легковых автомобилей и еще одна — резервная.