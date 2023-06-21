CNN: Инвесторы «видят огромную возможность» в послевоенном восстановлении Украины

Как сообщает портал американского телеканала CNN, в Лондоне началась конференция доноров Украины — стран и компаний, которые хотели бы в будущем вложить средства в экономику этой страны.
Как сообщается на сайте CNN, Украина уже планирует свое будущее после окончания конфликта и обращается за помощью к частным инвесторам.
«21 июня более 400 мировых компаний пообещали поддержать восстановление разрушенной военными действиями экономики на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Компании CitiGroup, Sanofi и Philips входят в число фирм, подписавших "Бизнес-соглашение с Украиной". Это говорит об их намерении увеличить инвестиции в эту страну», — сообщает издание.
Правительство Великобритании также разработало пакет поддержки для Украины, указало CNN. Он включает 3 миллиарда долларов новых гарантий для разблокирования кредитов Всемирного банка, а также 305 миллионов долларов двусторонней помощи.
«Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции, что Америка направит Киеву дополнительную финансовую помощь в 1,3 миллиарда долларов на капитальный ремонт ее энергетической системы, а также модернизацию другой критически важной инфраструктуры», — указал портал.
Украина столкнулась с огромной проблемой по сбору средств. И это та самая проблема, с которой правительства и финансовые институты не смогут справиться без помощи частных инвесторов.
«По оценкам Всемирного банка, в марте стоимость восстановления Украины спустя год после начала спецоперации РФ, составляла 411 миллиардов долларов — огромная цифра, которая будет увеличиваться по мере затягивания конфликта. Чтобы удовлетворить эту потребность, президент Украины Владимир Зеленский привлек фонд BlackRock и банк JPMorgan для консультирования "Фонда развития Украины"», — напомнило CNN.
Правда, сообщает издание, «Фонд развития Украины» пока находится на стадии планирования, и не будет запущен до окончания конфликта. Но зато на конференции он «заручится поддержкой правительств и инвесторов».
«Это возможность "социализировать" миссию фонда. Она заключается в том, чтобы привлечь как можно больше частного капитала в восстановление Украины, — сказал CNN Брэндон Холл, глава департамента BlackRock по финансовым рынкам. — "Фонд развития Украины" намерен привлечь "льготный капитал" от правительств и банков, чтобы использовать его для привлечения частных инвестиций. Идея в том, что вы можете увеличить этот льготный капитал на порядки. И тем самым увеличить мощь фонда, чтобы инвестировать в разные сектора экономики».
Как пишет издание, Киев уже определил пять отраслей, куда будут направлены первоначальные инвестиции из фонда — это инфраструктура, энергетика, производство, сельское хозяйство и информационные технологии.
По данным CNN, премьер-министр Великобритании Риши Сунак представил систему «страхования от военных рисков», поддержанную всеми странами «Большой семерки».
«Это поможет ограничить потери, с которыми сталкиваются частные инвесторы на Украине. Это шаг к тому, чтобы помочь страховщикам гарантировать инвестиции на Украину, устранить один из самых больших барьеров и дать инвесторам уверенность», — сказал Сунак на конференции.
Как сообщает издание, частные и государственные инвесторы уже вкладывают капитал в страну — «даже несмотря на то, что до окончания военных действий, возможно, еще очень далеко».
Так, американская инвесткомпания Horizon Capital заручилась поддержкой дюжины крупных финансовых институтов, инвестирующих в украинские технологические и экспортно-ориентированные компании. «Фонд роста Horizon» стоимостью 254 миллиона долларов стал крупнейшим фондом, ориентированным на послевоенное восстановление Украины, сообщила гендиректор фирмы Лена Кошарная.
20 июня Евросоюз заявил о новом пакете поддержки для Украины в 50 миллиардов евро. Фонд будет финансироваться «за счет грантов из бюджета ЕС, кредитов и доходов от замороженных активов РФ", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, ранее на Западе неоднократно проводились форумы по поддержке «проблемных» стран. Так, в «нулевые» и «десятые» годы было проведено несколько десятков мероприятий, в ходе которых главы западных правительств и крупных концернов якобы «скидывались» на поддержку экономик Ирака и Афганистана. Однако реальных результатов «поддержки» этих стран не видно до сих пор.