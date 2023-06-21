CNN: Инвесторы «видят огромную возможность» в послевоенном восстановлении Украины

Напомним, ранее на Западе неоднократно проводились форумы по поддержке «проблемных» стран. Так, в «нулевые» и «десятые» годы было проведено несколько десятков мероприятий, в ходе которых главы западных правительств и крупных концернов якобы «скидывались» на поддержку экономик Ирака и Афганистана. Однако реальных результатов «поддержки» этих стран не видно до сих пор.