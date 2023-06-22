Марокко отказалось от «Негевского саммита» из-за бесчинств Израиля

Следующая встреча должна была состояться в этом году в Марокко, однако в марте ее перенесли из-за опасений возникновения потенциальных конфликтов в Иерусалиме в дни празднования Пасхи и Рамадана. Израильский чиновник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что дату встречи так и не выбрали, но в марокканском послании ясно говорилось, что переговоры в настоящее время приостановлены.