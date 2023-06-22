Марокко отказалось от «Негевского саммита» из-за бесчинств Израиля

Правительство Марокко заявило, что откладывает ежегодный «Негевский саммит» в знак протеста против планов Израиля по расширению поселений на оккупированном Западном берегу Иерусалима, сообщает Bloomberg.
Первый саммит в Негев состоялся в марте 2022 года и объединил представителей Арабских стран, Израиля и США для развития сотрудничества. На встрече даже прозвучала идея о необходимости формирования «регионального НАТО» — нового блока, который бы позволил обеспечить стабильность на Ближнем Востоке.
Следующая встреча должна была состояться в этом году в Марокко, однако в марте ее перенесли из-за опасений возникновения потенциальных конфликтов в Иерусалиме в дни празднования Пасхи и Рамадана. Израильский чиновник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что дату встречи так и не выбрали, но в марокканском послании ясно говорилось, что переговоры в настоящее время приостановлены.
В связи с обострением ситуации на Западном берегу реки Иордан по делам молодежи, культуры и коммуникаций Марокко Мехди Бенсаид заявил на этой неделе, что израильско-палестинский вопрос занимает центральное место во внешней политике страны.
«Королевство Марокко в свете последовательных событий, происходящих на палестинских территориях, подтверждает центральную роль справедливого палестинского дела и свою непоколебимую и твердую позицию по этому вопросу», — сказал министр, не признавая задержки саммита в Негеве.
Оборона Палестины
Западный берег реки Иордан является территорией Палестины, но вопреки этому Израиль продолжает одобрять строительство новых домов на этой территории. Сейчас берег Палестины заселяет около 600 тыс. израильских поселенцев, находящихся под защитой военных Израиля.
Напряженность между Израилем и Палестиной обострилась после недавней стрельбы на Западном берегу, в результате которой погибло по меньшей мере четыре израильтянина, сообщает СNN, ссылаясь на израильские власти и службы экстренной помощи.
Посол США в Израиле Том Найдес осудил палестинское насилие в отношении мирных жителей:
«Я самым решительным образом осуждаю сегодняшнее бессмысленное убийство четырех невинных израильтян — мое сердце с скорбящими членами их семей. «…» Глубоко обеспокоен гибелью и ранениями мирных жителей, которые произошли на Западном берегу за последние 48 часов, в том числе среди несовершеннолетних», — написал Найдес в своем официальном аккаунте в Twitter (в РФ соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры).
В свою очередь палестинское правительство призвало к «срочному и подлинному международному вмешательству, особенно со стороны Соединенных Штатов» для предотвращения «эскалации нападений».
Ранее палестинские СМИ сообщили о 59 пострадавших в стычках с израильтянами на Западном берегу.