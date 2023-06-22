Неженское дело? Тренд феминизации добрался до российской политики

Мировой тренд на феминизацию политики добрался до «больших» российских кабинетов: комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) подготовил собирательный образ женщины-депутата в России, сравнив членов «Единой России» и КПРФ с «властными учительницами» и «опытными активистками».
Исследование РАСО демонстрирует достаточно «обобщенный портрет»: женщины по-прежнему редко оказываются на высоких должностях, зачастую уступая мужчинам.
Пока мировые рейтинги второй год подряд игнорируют гендерное неравенство (или равенство?) в России, а Минтруда работает над сокращением стереотипного распределения ролей в обществе, «Политика Сегодня» решила выяснить, сможет ли укрепиться тренд феминизации в стране.
В цифрах
Политтехнологи проанализировали изображения женщин из пяти парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За Правду», «Новых людей», — имеющих мандаты депутатов Госдумы и региональных законодательных собраний, а также занимающих должности в Совете Федерации РФ.
Авторы исследования в буквальном смысле слова подготовили среднестатистические портреты представительниц каждой из партий — женщине той или иной фракции, согласно презентации, соответствует определенный семейный статус, возрастные рамки и даже цвет волос.
«Понимаю, что в этом исследовании шатенки, брюнетки и блондинки появились ради хайпа (и ни в коем случае не осуждаю!), но применительно к мужчинам этот параметр смотрелся бы диковато, коллеги!» — отметила политтехнолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.
Если говорить про конкретные данные, то, к примеру, в верхней палате парламента от СРЗП и ЛДПР присутствуют всего по две женщины, а от КПРФ и «Новых людей» — и вовсе ни одной представительницы прекрасного пола. В Госдуме ситуация не лучше, но дамы отсутствуют лишь во фракции либерал-демократов.
«Если верить всем публикациям, женщины буквально захватывают власть. Хотя, по большому счету, сами результаты исследования этому противоречат — больше говорится о том, что мужчины у нас на представительских позициях, первых должностях, а женщины — чаще на вторых и больше в исполнительной власти. Количественные данные исследования это подтверждают», — заметила политтехнолог Алена Август в беседе с «ПС».
При этом Август усомнилась в том, что в России отсутствует обсуждаемая специалистами тенденция. В экспертном сообществе регулярно проходят дискуссии о том, что женская сила в политике — своего рода феномен, и его нужно изучать. В этой связи собеседница издания считает, что задача профессионалов этой сферы — не только констатировать уже случившееся, но и замечать тренды на стадии их рождения, пусть даже и неявного.
Исключение из правил
Политтехнолог Федорова уверяет, что Россия не стала исключением в тренде феминизации политики. Эксперт считает, что активная деятельность женщин в этом амплуа — совсем не открытие, а «стартовые позиции» россиянок местами и вовсе лучше, чем у их «соратниц» по всему миру, поскольку во времена Советского Союза в этом направлении «много сделали».
Равноправие женщин в СССР широко декларировалось, известно немало представительниц прекрасного пола, которые стали первыми в своем деле. Так, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова после полета на орбиту в 1963 году активно занялась общественно-политической деятельностью, а на сегодняшний день возглавляет комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики.
Политтехнолог Илья Гращенков согласился, что советские женщины гораздо чаще участвовали в политической деятельности государства, особенно в представительной и законодательной власти. Однако, проводя аналогию между женщинами в политике современной России и СССР, собеседник «Политики Сегодня» усомнился в том, что страна встала на путь гендерного равенства.
«Если честно, я не вижу какого-то тренда на феминизацию в политике, потому что скорее, наоборот, — появление женщины в политике является яркой доминантой в любой кампании, или если женщины являются членами фракции или представляют регионы в Совете Федерации. То есть это подчеркивает исключительность данного момента», — сказал Гращенков.
Поэтому тенденцией в политике РФ в большой степени является возвращение к скрепам, где политика — мужское дело, нежели обозначенная в исследовании феминизация, добавил Гращенков. В то же время политтехнолог не исключил, что потребность в женщинах-депутатах или сенаторах возрастет в обозримом будущем.
Запрос на «заботу»
Исследование РАСО подразумевает, что в ближайшие выборные циклы станет заметен большой запрос на такие женские качества, как забота, внимание и дипломатичность. Однако, как заметила Федорова, общество менее консервативно относится к женщинам во власти, и у россиян «нет иллюзий» на это счет.
«Запрос на женщину-депутата — это почти никогда не специфический запрос на "заботу". Точнее, этот запрос не больше, чем запрос к депутату-мужчине. Люди действительно хотят от депутата неравнодушия, но они хотят этого от любого депутата», — уточнила Федорова.
Более того, целесообразнее говорить о запросе на сильных женщин, потому что «никто не мечтает о слабаках» во власти, добавила политтехнолог.
Продолжая тему запроса на определенные качества женщин в политике, Гращенков обратил внимание: любая партия при выдвижении представительницы прекрасного пола, особенно если какие-либо политические события «перегреты», может доминировать в медийной повестке.
«При этом если сейчас, например, одну из оппозиционных партий возглавила бы женщина, то это стало бы информационным, чем рядовым событием. Уже это говорит о том, что это не тренд, а, скорее, — яркое исключение, — рассуждает Гращенков. — Нельзя сказать, что россияне наиболее охотно голосуют за женщин, потому что в ином случае политические партии бы уже этим воспользовались, везде их выставляя».
Равенство через 131 год?
К слову, в новой статистике Global Gender Gap Report отмечается, что до равенства полов остался 131 год. Однако, судя по всему, не для России — ее в списке попросту нет, причем уже второй год. В глобальном рейтинге стран мира по уровню гендерного разрыва за 2021 год РФ заняла 81 из 156 мест, а по индексу вовлеченности женщин в политическую жизнь — 133 позицию.
При этом Федорова обращает внимание, что, к примеру, среди кандидатов по одномандатным округам в городскую думу Великого Новгорода из 20 претендентов — девять женщин, — что практически соответствует равному гендерному разделению, к тому же «без всяких квот».
Как заметила политтехнолог Август, с учетом текущей геополитичсекой повестки, где женщины в контексте влияния на социальные процессы выходят на первый план, стоит ожидать приток представительниц прекрасного пола уже 10 сентября — в Единый день голосования.
«Мы сможем увидеть, что называется "счет на табло". Боюсь, он будет не столь отличающимся от предыдущих лет, но все-таки замечать тенденции — это похвально», — констатировала Август.
«Может возникнуть некий запрос на образ спокойного уравновешенного рационального политика, а сейчас женщины таковыми и являются, поэтому запрос на "мудрую маму", "старшую сестру" и так далее — действительно может сформироваться», — добавил Гращенков.
Однако, на сегодняшний день современная внешнеполитическая повестка направлена на «маскулинную доминантность»: впоследствии, конечно, не исключено изменение подобной риторики, но, по мнению Гращенкова, это скорее «дело будущего, чем нынешнего».
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