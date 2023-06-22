Неженское дело? Тренд феминизации добрался до российской политики

При этом Август усомнилась в том, что в России отсутствует обсуждаемая специалистами тенденция. В экспертном сообществе регулярно проходят дискуссии о том, что женская сила в политике — своего рода феномен, и его нужно изучать. В этой связи собеседница издания считает, что задача профессионалов этой сферы — не только констатировать уже случившееся, но и замечать тренды на стадии их рождения, пусть даже и неявного.