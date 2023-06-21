Владелец финтеха CarMoney был допущен до торгов Мосбиржи

Акции финтех-сервиса «СмартТехГрупп», которым владеет компания CarMoney, были допущены до торгов Московской биржи. Об этом говорят последние данные торговой площадки.
Предприятие занимается налоговыми займами. С 3 июля текущего года ее ценные бумаги будут добавлены в раздел «Третий уровень» списка акций, которые имеют доступ к биржевым торгам.
Общий объем инвестиций составляет 600 миллионов рублей, и торги будут проходить в национальной валюте России. Компания выбрала процедуру прямого листинга для разрешения акций, сказано в сообщении Московской биржи. Торговым тикером стал CARM, организатором размещения — ИФК «Солид».