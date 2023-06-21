Газманов назвал «нерукопожатным» иноагента Галкина

Газманов также добавил, что уехавшие из страны культурные деятели сделали это по собственному желанию. Никто не запрещал им этого делать. Однако существует серьезная разница между теми, кто просто уехал и теми, кто уехал и стал зарабатывать на антироссийской повестке, уточнил он.