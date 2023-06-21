Газманов назвал «нерукопожатным» иноагента Галкина

Российский певец Родион Газманов призвал отказаться от «точеных» запретов артистов, которые выступили против страны, и предложил действовать более тонкими методами.
«Высший пилотаж государства — это не какие-то конкретные, точечные действия в различных местах, а это создание системы, тенденций, механизмов. Например, маркировка тех или иных деятелей как “иноагентов”, если они получают финансирование из-за рубежа для того, чтобы какие-то идеи из-за рубежа продвигать здесь», — сказал исполнитель.
По мнению Газманова, таким способом государство может повысить самосознание людей. С его помощью граждане лучше понимают «откуда приходят некоторые мысли».
Удачным примером подобных действий властей является судьба юмориста Максима Галкина✱ (признан иноагентом), сбежавшего из России. Он также назвал комика «нерукопожатным».
«Я за то, чтобы показывать людям это правильно и воспитывать в людях самосознание», — уточнил певец.
Музыкант уверен, что самым лучшим вариантом взаимодействия с такими артистами это, когда «оппозиционный» артист приезжает в Россию, заключает контракт с площадкой на проведение концерта, пытается продавать билеты, а «люди на него не идут».
Газманов также добавил, что уехавшие из страны культурные деятели сделали это по собственному желанию. Никто не запрещал им этого делать. Однако существует серьезная разница между теми, кто просто уехал и теми, кто уехал и стал зарабатывать на антироссийской повестке, уточнил он.
«В тот момент, когда ты решил выступать против своей страны и получать за это деньги. Получать деньги за обливание грязью страны, которая тебя вырастила, которая из тебя сделала человека, дала образование, земля, где покоятся кости твоих предков, и ты решил предать ее из-за денег? Вот это уже предательство. Эта та черта, которая очень четкая, понятная. Переступив эту черту, я считаю, что такого человека возврата быть не должно», — считает певец.
Исполнитель также добавил, что в происходящих событиях всем, особенно артистам, сложно придерживаться нейтральной позиции и вставать ни на чью-либо сторону. Однако в будущем, уверен певец, это станет попросту невозможным.
«Сейчас забор становится тоньше и усидеть на нем, не склоняясь на ту или иную сторону практически невозможно, что я наблюдаю у многих коллег. У тех, кто смог оставить какой-то так называемый нейтралитет, сейчас очень большая проблема в том, что рано или поздно в какую-то сторону придется падать», — резюмировал Газманов.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как в России спорят о необходимости возвращения к сталинским методам управления.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами