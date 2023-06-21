Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. Об этом заявили в шведском постпредстве.
Новый пакет мер направлен на противодействие обходу введенных ранее ограничений. Процессу одобрения препятствовали некоторые страны, в частности Венгрия, Греция и Китай. Последний требовал исключить свои компании из списка.
Сообщается, что очередные санкции коснутся 70 физических и 30 юридических лиц России. Кроме того, в перечень попала южная ветка трубопровода «Дружба», а также въезд на территорию ЕС российским грузовым прицепам.