Аналитик Атаев: Франция изменила мнение о вступлении Украины в НАТО под давлением США

По данным французских СМИ, Париж намерен официально поддержать вступление Украины в НАТО — «для приближения переговоров Москвы и Киева и предотвращения продолжения конфликта». Как считает политолог Артур Атаев, таким образом США постепенно перекладывают основную ответственность за поддержку Киева на европейских союзников.
Как выяснило издание Le Monde, заявка Украины на вступление в НАТО обсуждалась на недавнем Оборонном совете в Елисейском дворце. Власти Франции считают одобрение заявки Киева самостоятельной гарантией безопасности для Украины. В Париже уверены, что это заставит Россию усомниться в возможности продолжения конфликта. Позитивно это повлияет и на Украину, так как ее президент Владимир Зеленский может с большей готовностью вступить в переговоры с РФ, рассудили в Париже.
Le Monde отмечает, что принятое решение стало «реальным изменением политики». Ведь теперь позиция Парижа максимально сблизилась с мнением Польши, стран Балтии и Центральной Европы, которые не раз публично высказывались за атлантическую интеграцию Украины. Напомним, саммит НАТО пройдет в Вильнюсе в середине июля.
Киев добивается того, чтобы Альянс четко озвучил хоть что-то, кроме заверений об «открытых дверях», и дал четкий сигнал о готовности принять страну в свой состав. Ранее руководство НАТО отмечало, что Украина не получит приглашения на ближайшей встрече, но там «будет обсуждаться то, как приблизить вступление Киева».
«Мы пошлем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной и ясно дадим понять, что будущее Украины — в НАТО», — сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
Как сообщил «Политике Сегодня» политолог, замдиректора Общества русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, Париж изменил свою позицию вовсе не по собственной воле.
«До определенного времени европейская политика могла продуцировать и производить нормальных, самостоятельных лидеров — таких, как Жак Ширак, Гельмут Коль, Ханс-Дитрих Геншер, Конрад Аденауэр, Вилли Брандт или Франсуа Миттеран. [...] Сейчас европейской политики, по сути, нет совсем, при этом только в Германии находится более 300 баз США разного уровня. Поэтому говорить о том, что Франция изменила свое мнение по вопросу вступления в НАТО Украины — как минимум, некорректно», — сообщил Атаев.
Мнение по этому вопросу может измениться только в двух местах — в Брюсселе и в Вашингтоне, напомнил он.
Тем не менее, полностью остается в силе формулировка лидеров Альянса о том, что Украину могут принять в НАТО «после окончания военных действий», считает политолог.
«Чуть ранее такое же мнение прозвучало из Вашингтона. В США началась президентская кампания, в ходе которой становится ясно, что украинская тематика уже порядком поднадоела избирателям. При этом пресловутый "контрнаступ ВСУ" фактически проваливается. Поэтому "украинская тема" потихоньку изымается из риторики Байдена, ее вектор меняется на «вступление Киева в Альянс на данный момент невозможно», — отметил Артур Атаев.
По мнению аналитика, «украинский вопрос» постепенно становится токсичным для американских элит, а потому представлять интересы «вечно воюющего» Киева будут уже страны «второго эшелона» — Франция и Германия, заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО — неприемлемо. Кремль считает, что стремление Киева попасть в Альянс идет вразрез с перспективой мирного диалога.