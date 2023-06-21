Аналитик Атаев: Франция изменила мнение о вступлении Украины в НАТО под давлением США

Как выяснило издание Le Monde, заявка Украины на вступление в НАТО обсуждалась на недавнем Оборонном совете в Елисейском дворце. Власти Франции считают одобрение заявки Киева самостоятельной гарантией безопасности для Украины. В Париже уверены, что это заставит Россию усомниться в возможности продолжения конфликта. Позитивно это повлияет и на Украину, так как ее президент Владимир Зеленский может с большей готовностью вступить в переговоры с РФ, рассудили в Париже.