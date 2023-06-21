Оговорка по Фрейду. Глава Минтранса перепутал «Камазы» с «Кайенами» на совещании с Путиным

Во время обсуждения грузового транспорта с президентом России Владимиром Путиным глава Минтранса Виталий Савельев перепутал грузовые автомобили «Камаз» с люксовыми автомобилями Porsche Cayenne.
На вопрос Путина: «Камазы-то доехали нормально?», Савельев ответил следующее:
«Первый день два Кайен… три "Камаза" доехали нормально. Сейчас работает один "Камаз", в двух "Камазах" мы переписываем "математику" но это нормальный процесс».
Напомним, движение беспилотных грузовых автомобилей «Камаз» для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 «Санкт-Петербург – Москва» началось 14 июня, сообщает ТАСС. Запуск приурочен к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее Глава «Евровенчура» Андрей Березин на полях ПМЭФ-2023 поделился мыслями о новых возможностях для отечественных инвесторов.