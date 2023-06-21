Стоматолог Харламов назвал жвачку самым вредным для зубов продуктом

Жевательная резинка хоть и приносит некоторую пользу полости рта, но все равно считается самым вредным для зубов продуктом, заявил хирург-имплантолог Артем Харламов.
По его словам, сахар в составе жвачки может способствовать развитию кариеса. А если жевать резинку на голодный желудок по 10-15 минут, есть риск спровоцировать появление гастрита и язвы.
«Не стоит забывать, что это всего лишь дополнительное средство гигиены, и оно не заменяет ежедневных гигиенических мероприятий с использованием щетки, пасты и зубной нити», — добавил специалист в беседе с «Лентой.ру».
Кроме того, красители, синтетические добавки и усилители вкуса в жвачке вызывают аллергию и в целом ядовиты для организма. В связи с этим такой продукт категорически противопоказан беременным женщинам и детям, резюмировал медик.