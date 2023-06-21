«Эти цифры тщательно скрываются»: Пригожин озвучил реальное положение дел на фронте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал обстановку на фронте, которая складывается после начала контрнаступления ВСУ. По его словам, киевский режим доставляет российской армии серьезные проблемы.
Глава «оркестра» признался, что украинским военным удалось занять некоторые территории, где еще недавно стояли ВС РФ. К ним относятся Пятихатки, Урожайная, северная часть Работино и село Садовое. Также противник начинает форсировать Днепр, а в Голой Пристани уже появляются регулярные войска Украины. Кроме того, Россия сталкивается с потерями, которые стараются не озвучивать общественности, добавил Пригожин.
«Войска надо восполнять, солдат не может один воевать. Он не может воевать, когда в подразделениях недостаток личного состава 50-60%. Он не может один устоять на рубеже, на котором должны стоять двое или трое. Все эти цифры тщательно скрываются», — заявил основатель ЧВК «Вагнер» в опубликованном пресс-службой аудиосообщении.
Ранее Евгений Пригожин высказывался о недостаточной норме питьевой воды, которая установлена для российских военнослужащих. По его мнению, предписанные 1,5 литра на человека не могут покрыть потребности того, кто находится на передовой, а потому в ЧВК «Вагнер» объем был увеличен до 4,5 литра.