«Эти цифры тщательно скрываются»: Пригожин озвучил реальное положение дел на фронте

Ранее Евгений Пригожин высказывался о недостаточной норме питьевой воды, которая установлена для российских военнослужащих. По его мнению, предписанные 1,5 литра на человека не могут покрыть потребности того, кто находится на передовой, а потому в ЧВК «Вагнер» объем был увеличен до 4,5 литра.