Минобороны Соединенных Штатов завысило цену оружия, направленного из своих запасов, на $2,6 млрд в 2022 финансовом году и на $3,6 млрд в 2023 финансовом году, что составило $6,2 млрд. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Как пишет ИА «Экспресс-Новости», разница в стоимости вернется в выделенный Украине денежный банк, и в результате общая сумма помощи, одобренная Конгрессом, не изменится, отметила Сингх.
Представитель Минобороны США объяснила ошибку расхождениями в оценке оборудования, когда специалисты использовали восстановительную стоимость для оборудования, направленного Киеву, а не чистую балансовую стоимость. В отчетах, составленных ранее, разница в стоимости оценивалась в 3 млрд долларов.
Несмотря на заверения президента Джо Байдена в поддержке киевского режима в течение неограниченного времени, отдельные парламентарии-республиканцы возражают против цены и необозначенных сроков оказания помощи в сфере безопасности. Так как конфликт может затянуться надолго, власти США сталкиваются с перспективой поиска дополнительных денег, когда закончится текущее финансирование.