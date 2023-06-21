Бухгалтерская ошибка позволит Пентагону закупить на $6 млрд больше оружия для Украины

Минобороны Соединенных Штатов завысило цену оружия, направленного из своих запасов, на $2,6 млрд в 2022 финансовом году и на $3,6 млрд в 2023 финансовом году, что составило $6,2 млрд. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.