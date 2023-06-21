«Мечты о НАТО». Запад приготовил Украине особую роль в конфликте с РФ

Западный военный блок НАТО использует Украину для решения конкретной задачи – для ослабления России. Поэтому, хотя Украина формально и не принята в состав Североатлантического альянса, фактически она ведет себя как его полноправный член.
Об этом в беседе с изданием «Вечерняя Москва» заявил политолог Юрий Светов, комментируя резонансную публикацию французской газеты Le Monde о том, что, если Украина будет принята в НАТО, это поспособствует будущим переговорам между Киевом и Москвой.
Как заявил по этому поводу Юрий Светов, данное заявление не отражает официальной позиции Елисейского дворца, это лишь мнение одного отставного французского генерала, которое опубликовала одна из французских газет. Поэтому его можно рассматривать только в качестве элемента информационной войны, и не более того.
Консолидированную позицию военного блока НАТО по вопросу принятия в состав Альянса Украины ранее высказал президент США Джо Байден, который заявил, что никаких специальных условий для Киева создаваться не будет, напомнил Светов. Поэтому, по его словам, не стоит ждать, что на предстоящем саммите стран НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе, будет объявлено о вступлении Украины в военный блок.
Хотя фактически, добавил эксперт, Украина уже является членом Альянса.
«Вопрос приема в НАТО сейчас не так важен. Хотя де-юре Украина не находится в НАТО, де-факто она уже член альянса. Она воюет оружием альянса, по его стандартам и с помощью инструкторов НАТО», – объяснил Светов.
Но официальное исполнение украинской мечты о членстве в НАТО повлекло бы за собой усиленное вмешательство в военный конфликт ряда западных государств, чего те совершенно не хотят. К тому же Украина, став членом НАТО, должна была бы делать членские взносы в бюджет военного блока. А она не в состоянии нести такие расходы и наоборот требует лишь постоянной финансовой помощи.
Военный блок НАТО, добавил политолог, отвел Украине конкретную роль – Запад надеется при помощи этой страны продолжать ослаблять Россию.
Поэтому они могут пойти на заключение какого-то перемирия межу Киевом и Москвой. Но только для того, чтобы воспользоваться паузой для перевооружения Украины, которую затем в любом случае вновь столкнут с Россией, заключил Светов.
Напомним, ранее глава Института политических исследований Сергей Марков высказал предположение, что НАТО рассчитывает на перемирие между Украиной и Россией, чтобы за время его действия подготовить новую – более мощную – украинскую армию. После чего, примерно к концу 2024 года, когда в США пройдут президентские выборы, Запад развяжет против РФ новый военный конфликт.