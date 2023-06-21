«Мечты о НАТО». Запад приготовил Украине особую роль в конфликте с РФ

Но официальное исполнение украинской мечты о членстве в НАТО повлекло бы за собой усиленное вмешательство в военный конфликт ряда западных государств, чего те совершенно не хотят. К тому же Украина, став членом НАТО, должна была бы делать членские взносы в бюджет военного блока. А она не в состоянии нести такие расходы и наоборот требует лишь постоянной финансовой помощи.