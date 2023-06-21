Лето 2022 года оказалось самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Европе

Специалисты утверждают, что Европа является самым быстронагревающимся континентом в мире. Минувшим летом показатели температуры воздуха в странах ЕС значительно отличались от средних показателей. Так, во Франции и Италии минимальные температуры были почти на три градуса выше среднего, сообщают «Ведомости».