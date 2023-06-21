Лето 2022 года оказалось самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Европе

Европа пережила самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений в 2022 году. Об этом говорится в тексте отчета, составленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды и службой Copernicus.
Специалисты утверждают, что Европа является самым быстронагревающимся континентом в мире. Минувшим летом показатели температуры воздуха в странах ЕС значительно отличались от средних показателей. Так, во Франции и Италии минимальные температуры были почти на три градуса выше среднего, сообщают «Ведомости».
Помимо аномальной жары, Европа также столкнулась и с засухой. По данным метеорологов, запасы воды в Испании упали примерно на 60% из-за аномальной жары. Кроме того, высокая температура воздуха стала причиной лесных пожаров в Германии и Словении.