Социолог Шугалей рассказал о проблемном взгляде некоторых чиновников на СВО

Некоторые бюрократы имеют очень искаженное представление о специальной военной операции, заявил глава ФЗНЦ, социолог Максим Шугалей в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», пишут «Народные Новости».
Шугалей отметил, что придумал решение проблемы. Он передаст таким чиновникам написанную им ранее книгу «Рассказы о войне».
«Я отправляю книгу чиновникам. Но уже говорил, что, когда люди находятся "за ленточкой", в окопах и госпиталях, то у них своя жизнь. Они живут ей каждый день, у них есть четкая цель, они работают — у них все нормально. Но есть люди, которые живут в Санкт-Петербурге и Москве, которые думают, что идет какой-то мультфильм под названием "Специальная военная операция", и считают, что иногда по телевизору можно посмотреть "войнушку"», — сказал социолог.
Шугалей добавил, что лично посещал Донбасс и видел происходящее. Глава ФЗНЦ напомнил, что чиновники неоднократно показывали неоднозначное отношение к СВО, мешая патриотическим мероприятиям и срывая буквы Z на концертных площадках.