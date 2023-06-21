Захарова: киевский режим неизлечимо болен неонацизмом

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова поставила украинской власти неутешительный диагноз.
Дипломат подчеркнула, что у киевского режима довольно давно появилось серьезное заболевание. Соответствующее мнение представитель Министерства иностранных дел России высказала в ходе брифинга, который состоялся 21 июня.
«Киевский режим давно болен — болен неизлечимо. И болезнь эта называется неонацизм», — отметила Захарова.
Ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Москве «придется» заплатить за восстановление Украины. Об этом он сказал на конференции, которая проходит в Лондоне.