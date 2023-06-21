Американист Межуев: Джо Байдену придется оставить пост из-за действий сына

Сын президента США Хантер Байден признал себя виновным по двум налоговым правонарушениям и заключил сделку с прокуратурой США. Как считает политолог-американист Борис Межуев, фактическое помилование Хантера — это залог будущего ухода Джо Байдена с поста президента США.
Американский телеканал CNN опубликовал письмо Минюста США, адресованное в суд штата Делавэр, куда Байден-младший должен явиться для окончательного завершения сделки. Напомним, Хантер Байден признал себя виновным в том, что вовремя не уплатил налоги за 2017 и 2018 годы — по 100 тысяч долларов за каждый из периодов. Такую сумму он должен был выплатить государству за доход более чем в полтора миллиона долларов в год.
Также, по данным CNN, пистолет Байдена-младшего был выброшен в мусорный контейнер его девушкой в городе Уилмингтон. Позже сын президента признался СМИ, что в этот период употреблял наркотики — а значит, он нарушил федеральный закон США, запрещающий покупать огнестрельное оружие людям, употребляющим наркотики и имеющим зависимость.
Если федеральный судья одобрит соглашение сторон, то за неуплаченные налоги Хантера Байдена ждет условный срок и прекращение преследования в судебном порядке. Обязательными условиями сделки для Байдена-младшего станут полная наркотическая трезвость в течение двух лет, а также отказ от владения огнестрельным оружием.
Как сообщил по этому поводу представитель Белого дома Иэн Сэмс, «президент и его жена любят своего сына и поддерживают его, пока он продолжает восстанавливать свою жизнь».
Как сообщил «Политике Сегодня» политолог-американист Борис Межуев, с высокой вероятностью, Хантера Байдена в итоге «отмажут» от уголовного преследования.
«На мой взгляд, Хантеру Байдену повезло — он заключил сделку с правосудием, поэтому суд вполне может скостить ему срок, или он вовсе отделается каким-то условным сроком. При этом обвинения ему были предъявлены по не самым серьезным статьям — например, "коррупция" и "превышение пределов власти" там даже не упоминались. Но тут есть важная параллель — так же, как идет сделка с правосудием Хантера Байдена, может выглядеть и сделка самого Джо Байдена с политической реальностью», — считает эксперт.
То есть, с высокой вероятностью, Хантера Байдена в итоге отмажут от уголовного преследования, но взамен самому Байдену-старшему все-таки придется покинуть свой пост в 2024 году, пускай и под благовидным предлогом — например, ухудшегося здоровья.
«Судя по либеральной прессе, параллельно в качестве потенциального сменщика Байдена в Белом доме начинает раскручиваться фигура нынешнего госсекретаря Энтони Блинкена», — считает Межуев.
Все в американских элитах понимают — грядущие выборы президента Джо Байден проиграет, причем не только экс-президенту Дональду Трампу, но и вообще любому кандидату от республиканцев, указал он.
Таким образом, вся история с Хантером Байденом — это прямой намек со стороны элит его отцу — «уходи по-хорошему, и тогда всей вашей семье ничего не будет», считает Межуев.
«Судя по публикациям в американских СМИ, местные элиты считают, что своим цеплянием за власть Джо Байден губит шансы, в том числе, и самого этого "глубинного государства"», — считает аналитик.
Среди всех остальных кандидатов-демократов достойных фигур нет и в помине — действующий вице-президент США Камала Харрис просто малокомпетентна, а кандидат Роберт Кеннеди не имеет ни малейших шансов на избрание.
«Поэтому в течение лета демократы сделают все, чтобы найти и раскрутить достойную фигуру на замену Байдену. Потому что история с его вторым сроком вряд ли имеет отношение к реальности. Честно говоря, вообще непонятно, кто именно убеждает Байдена оставаться — его жена против, все его окружение тоже против, даже либеральная пресса против второго срока для "старины Джо". Но он все равно упорно цепляется за власть», — заключил Борис Межуев.
Напомним, экс-президент США Дональд Трамп сравнил претензии минюста к сыну действующего главы Белого дома Хантеру Байдену со штрафом за нарушение правил дорожного движения.