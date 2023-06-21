Американист Межуев: Джо Байдену придется оставить пост из-за действий сына

Американский телеканал CNN опубликовал письмо Минюста США, адресованное в суд штата Делавэр, куда Байден-младший должен явиться для окончательного завершения сделки. Напомним, Хантер Байден признал себя виновным в том, что вовремя не уплатил налоги за 2017 и 2018 годы — по 100 тысяч долларов за каждый из периодов. Такую сумму он должен был выплатить государству за доход более чем в полтора миллиона долларов в год.