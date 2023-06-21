Росгвардия выявила поставку некачественного водолазного оборудования на более 100 млн рублей

СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Общая сумма госконтрактов составила 485,5 миллиона рублей, тогда как переплата за некачественное оборудование достигла 108,6 миллиона рублей. Перед судом предстанут руководители компании «ПТС» Сергей Хан и Тигран Оганян.