Росгвардия выявила поставку некачественного водолазного оборудования на более 100 млн рублей

В Росгвардии нашли нарушение законности в результате завышенной цены поставки оборудования для водолазов. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что речь идет о хищении многомиллионной суммы.
Представители службы собственной безопасности ведомства выяснили, что росгвардейцам было поставлено непригодное оборудование — проржавевшие дыхательные аппараты АВМ-450. Оказалось, что поставщиком выступила компания «ПТС», в прошлом специализировавшаяся на производстве огнетушителей.
СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Общая сумма госконтрактов составила 485,5 миллиона рублей, тогда как переплата за некачественное оборудование достигла 108,6 миллиона рублей. Перед судом предстанут руководители компании «ПТС» Сергей Хан и Тигран Оганян.