Джеймс Кэмерон предупреждал об опасности путешествий к «Титанику» еще в 2012 году

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон говорил об опасности путешествия к короблю «Титаник» еще в 2012 году. Это было за 11 лет до пропажи батискафа «Титан».
Поиски батискафа «Титан», пропавшего во время туристического экспедиционного спуска к обломкам «Титаника», ведутся в северной части Атлантического океана. Сложившуюся ситуацию решил прокомментировать Кэмерон.
«Вы отправляетесь в одно из самых беспощадных мест на земле. Оттуда не позвонить в дорожную службу, чтобы вас забрали», — цитирует его New York Times.
Ранее американская береговая охрана зафиксировала странный шум на месте поисков батискафа. Самолет Р-3 отправили на поиск шума, однако все попытки показали отрицательный результат, передает «360».