Шугалей допустил, что подписавшим контракт с МО заключенным могут отказать в «праве выбора» после СВО

Подписавшие с Минобороны России контракт бывшие заключенные после окончания спецоперации на Украине вряд ли получат возможность уйти из армии, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.
Эксперт в эфире медиацентра «Патриот» напомнил, что после начала СВО защищать интересы родины отправилось огромное количество тех, кто отбывал наказание в местах лишения свободы. Часть из них вступили в ряды ЧВК «Вагнер», другие же заключили контракт с МО РФ. Вот только если первые после окончания службы имеют право выбирать, что им делать дальше, то у вторых такой возможности, вероятно, не будет, сказал Шугалей.
«Я очень сомневаюсь, что, если кто-то из них дотянет до окончания своего контракта, который только на словах, сомневаюсь, что у них будет возможность закончить свою службу», – добавил он.
При этом руководитель ФЗНЦ пообещал заняться соответствующим вопросом. По словам Шугалея, он намерен направить письма в военную прокуратуру, которую попросит встать на защиту бывших осужденных, заключивших договор с МО.