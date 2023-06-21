Шугалей допустил, что подписавшим контракт с МО заключенным могут отказать в «праве выбора» после СВО

Эксперт в эфире медиацентра «Патриот» напомнил, что после начала СВО защищать интересы родины отправилось огромное количество тех, кто отбывал наказание в местах лишения свободы. Часть из них вступили в ряды ЧВК «Вагнер», другие же заключили контракт с МО РФ. Вот только если первые после окончания службы имеют право выбирать, что им делать дальше, то у вторых такой возможности, вероятно, не будет, сказал Шугалей.