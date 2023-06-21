Путин призвал выпускников военных вузов стоять на страже законности и содействовать достижению целей СВО

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам высших военных учебных заведений.
Глава государства призвал их стоять на страже законности, а также содействовать достижению целей спецоперации ВС РФ.
«Ваш долг — стоять на страже законности, оберегать конституционный и общественный порядок, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и экстремизмом, преступностью и коррупцией, и, конечно, помогать в решении задач специальной военной операции», — сказал Путин.
Он также напомнил, что следователи, полицейские и сотрудники спецслужб сейчас восстанавливают порядок в новых регионах России, пресекая «преступления неонацистов и карателей».