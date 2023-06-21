WSJ: поддержка Украины со стороны Запада иссякнет к концу года

Уже к концу текущего года киевский режим и украинский народ будут вынужден принять неприятную правду о разразившемся в их стране кризисе. Такой незавидный прогноз составили журналисты WSJ.
Как отметили обозреватели зарубежного издания, этот год станет переломным в конфликте, который разгорелся на территории Украины. Спустя время лидеры западного мира накопят усталость от всей этой ситуации и перестанут настаивать на продолжении боевых действий.
Поддержка Европы сойдет на нет и она начнет все более активно вынуждать киевский режим возобновить диалог с Москвой и прийти к мирному соглашению. При этом напор со стороны Запада будет таким сильным, что украинское руководство будет не в силах ему противостоять.
«Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев», — говорится в статье.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинскому кризису. Такой информацией политик поделился на встрече с военными корреспондентами.