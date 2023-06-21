Глава Верховного Совета Хакасии объяснил, почему покинул «Единую Россию»

Глава республиканского парламента уточнил, что его решение не является «демаршем». Напротив, он допустил, что позже будет баллотироваться на выборах при поддержке «какой-то партии», либо же самостоятельно соберет подписи. Именно поэтому Штыгашев, по его же словам, решил пойти на опережение, поскольку при выдвижении на выборах в обход руководства «ЕР» высока вероятность исключения из нее.