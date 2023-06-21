Глава Верховного Совета Хакасии объяснил, почему покинул «Единую Россию»

Каждая политическая партия в России должна ставить благородные цели — таким двусмысленным выражением председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев объяснил причину выхода из состава «Единой России». В интервью информационному агентству «Хакасия» глава республиканского парламента признался, что решение назревало с 2018 года.
В минувшую пятницу, 16 июня, СМИ со ссылкой на региональное руководство фракции сообщили, что Штыгашев, который более 30 лет возглавляет местный парламент, покинул ряды политсилы без указания причин. В этой связи политологи предположили, что бывший единоросс якобы оказался не способен «вписаться в обновление» партийных структур.
Однако Штыгашев считает, что ни одна из российских партий в данный момент не стремится к обозначенным целям, поскольку этих задач для них попросту нет. Большинство депутатов, по словам политика, также не понимают, зачем вступают в ту или иную политсилу.
«Каждая партия должна ставить цели. Какое общество построить: справедливое, честное, добросовестное. Отвечающее интересам каждого, всем требованиям. Пока ни одна из партий не провозглашает этого, — констатировал Штыгашев. — Я не знаю, зачем люди идут в эти партии, если нет цели у ней. Цель — в Думу пробраться?»
Глава республиканского парламента уточнил, что его решение не является «демаршем». Напротив, он допустил, что позже будет баллотироваться на выборах при поддержке «какой-то партии», либо же самостоятельно соберет подписи. Именно поэтому Штыгашев, по его же словам, решил пойти на опережение, поскольку при выдвижении на выборах в обход руководства «ЕР» высока вероятность исключения из нее.
«Потом через ваши средства массовой дезинформации начнут сообщать: вот он, собака, он пошел, покинул, он такой-сякой, он бросил. Я все это знаю. Я, чтобы лишить их этого права, сам написал: прошу считать меня вышедшим из партии с такого-то числа. Все. Теперь я буду свободен, по крайней мере», — разъяснил председатель Верховного совета Хакасии.
Как утверждают журналисты агентства «Хакасия», Штыгашев «хотел уйти» еще в 2018 году и заняться научной работой, однако сейчас мнение изменилось, и он готов к более активному участию в политической деятельности.
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