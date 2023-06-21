Киев запретил на территории Украины деятельность 13 партий и организаций России

Киевский режим на территории страны официально запретил деятельность 13 политических сил и общественных организаций РФ. Соответствующие сведения озвучила украинская Служба безопасности.
Так, в этом списке, в частности, оказались «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Юнармия», «Новые люди», а также другие партии, организации и фонды. Согласно принятому решению, украинские учреждения теперь не имеют права вести с ними совместную деятельность.
«Отныне под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений РФ на территории Украины», — уточнили в СБ.
Соответствующая информация была обнародована в Telegram-канале ведомства 21 июня.