С Новым Годом!

Новые ограничения Райффайзенбанка вступят в силу в июле и будут связаны с переводами в евро

Экономика
Новые ограничения Райффайзенбанка вступят в силу в июле и будут связаны с переводами в евро

Райффайзенбанк анонсировал новые ограничения для клиентов. Они вступят в силу с 3 июля и коснутся переводов в евро в ряд стран, пишет РБК.

Переводы в европейской валюте будут невозможны для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, если банк получателя находится в России, ОАЭ, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Киргизии, Грузии, Азербайджане, Иордании, Армении, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении.

При этом ограничения не коснутся внутрироссийских переводов в евро, отмечается в сообщении.

#Райффайзенбанк #переводы в евро #ограничения