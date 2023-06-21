Новые ограничения Райффайзенбанка вступят в силу в июле и будут связаны с переводами в евро

Переводы в европейской валюте будут невозможны для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, если банк получателя находится в России, ОАЭ, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Киргизии, Грузии, Азербайджане, Иордании, Армении, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении.