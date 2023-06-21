Госсекретарь США Блинкен: Россия будет вынуждена заплатить за восстановление Украины

Россия будет вынуждена заплатить за восстановление Украины. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Дипломат подчеркнул, что до тех пор Запад продолжит поддерживать Украину. По его словам, союзники намерены построить украинскую армию.
«Россия в конечном итоге оплатит расходы на восстановление Украины. До тех пор мы продолжим быть вместе с народом Украины, пока они идут на величайшие жертвы, обороняя, восстанавливая, переосмысляя свою страну», — пояснил Блинкен.
Ранее госсекретарь США анонсировал выделение очередного пакета помощи Киеву в размере более одного миллиарда долларов. По его словам, около 520 миллионов долларов будут инвестированы в восстановление энергетики.