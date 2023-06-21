Политолог Атаев: от нового посла ФРГ не стоит ожидать восстановления отношений с Россией

По данным местных СМИ, Ламбсдорф считается одним из самых опытных членов правящей коалиции в Германии, и обладает немалым дипломатическим опытом. В 2000–2003 годах он работал в посольстве в США, затем возглавил рабочую группу в МИД ФРГ по России. С этого поста он перешел сначала в Европарламент, а затем в бундестаг.