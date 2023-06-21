Россия выдала агреман на назначение новым послом ФРГ графу Александру Ламбсдорфу, замглавы «Свободной демократической партии» в бундестаге. По мнению политического аналитика Артура Атаева, новый немецкий посол в Москве станет слепым проводником воли США.
Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на немецкий МИД, новый посол вступит в должность уже этим летом, заменив Гезу Андреаса фон Гайра, который работал с сентября 2019 года.
По данным местных СМИ, Ламбсдорф считается одним из самых опытных членов правящей коалиции в Германии, и обладает немалым дипломатическим опытом. В 2000–2003 годах он работал в посольстве в США, затем возглавил рабочую группу в МИД ФРГ по России. С этого поста он перешел сначала в Европарламент, а затем в бундестаг.
Ранее Ламбсдорф не раз резко осуждал решение России начать спецоперацию на Украине. До ее начала, на фоне роста напряженности вокруг Украины, он требовал не угрожать Москве остановкой «Северного потока — 2».
Политик объяснял, что лучшим способом «остановить усиление давления РФ на соседей» являются переговоры. После начала спецоперации Ламбсдорф отказался от этих слов. Он уверен, что в нынешних условиях ФРГ должна оказывать Украине военную поддержку до тех пор, пока Москва и Киев не смогут провести переговоры на равных.
Новому послу 56 лет, он остзейский граф, происходит из немецко-балтийского дворянского рода. Отец Ламбсдорфа тоже был дипломатом и в 1980 годах возглавлял культурный отдел посольства Германии в Москве, а в 1991 году стал первым послом ФРГ в независимой Латвии. Дед нового посла в начале прошлого века был подданным Российской империи.
Как сообщил «Политике Сегодня» политолог, замдиректора Общества русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, назначение Ламбсдорфа послом говорит лишь о том, что «исторические уроки немцев ничему не учат».
«Для этой страны не стала уроком Первая Мировая война, вследствие которой Второй рейх превратился в Третий рейх, во главе с Гитлером, — сообщил Атаев. — Но еще печальнее, что и Вторая Мировая война не стала для немцев уроком. Они выдвигают из своих рядов таких лидеров, как Ангела Меркель или Олаф Шольц, которые готовы слепо следовать в фарватере политического курса США».
Суть назначения Ламбсдорфа — в том, чтобы он стал слепым проводником американской политики в отношении России, и не более того. Это — зримый результат кризиса элит в Европе, а значит, Москве в обозримом будущем не стоит рассчитывать на улучшение отношений с Германией, заключил Артур Атаев.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на главу Федерации немецкой промышленности Зигфрида Руссвурма, что крупнейшая экономика Евросоюза, Германия, в этом году столкнется со стагнацией и нулевым ростом объема ВВП.