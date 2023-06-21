RTL: «Северный поток — 2» в результате теракта пострадал меньше «СП»

Трубопровод «Северный поток — 2» в результате теракта, который был совершен в сентябре прошлого года, получил не так много повреждений нежели «СП». Такие сведения озвучили корреспонденты RTL.
Благодаря журналистскому расследованию стало ясно, что в новой ветви газопровода имеются небольшие разрушения. Это свидетельствует о том, что исполнители диверсии использовали небольшую взрывчатку. В свою очередь, на нитях «Северного потока» после подрыва образовалась огромная дыра.
Ранее американский журналист Сеймур Херш обнародовал материалы, в которых говорилось о причастности США и Норвегии к теракту на «СП». Однако Белый дом эту информацию отрицает.