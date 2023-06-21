«Ровно и Киев под угрозой». Сатановский предсказал ядерную провокацию США на Украине

Американцы в связи с провалом украинского контрнаступления могут перейти к реализации «плана Б» и развязать в Европе локальную ядерную войну.
Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» предупредил известный политолог и публицист, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
На готовность Соединенных Штатов перейти к запасному плану, по мнению эксперта, указывает тот факт, что в последнее время западные СМИ все чаще прибегают к заезженной теме о том, что Россия якобы может использовать на Украине тактическое ядерное оружие.
Точно так же они действовали в свое время в Сирии, когда не смогли быстро добиться поставленных целей. Тогда американские и европейские пропагандисты одновременно начали почти ежедневно обвинять Дамаск в том, что он якобы использует запрещенное химическое оружие. А затем, когда медийная подготовка достигла нужного уровня, подконтрольные Вашингтону террористы взорвали резервуары с отравляющими веществами на неподконтрольных сирийским властям территориях.
Поэтому и сейчас следует максимально серьезно отнестись к обвинениям Запада в адрес РФ.
Изначально Киев рассчитывал осуществить ядерную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Но в конце концов украинским генералам и их западным кураторам пришлось признать, что российскую оборону на этом участке пробить не удастся. А значит надо искать другое место, где можно было бы устроить ядерный взрыв. И такие места на Украине можно найти.
Возможно, ядерная провокация будет осуществлена в Чернобыле или на территории Ровенской АЭС. В этом случае ядерная угроза затронет Евросоюз, что станет поводом для нанесения превентивных ядерных ударов по российской территории, рассуждает Сатановский. В любом случае, по его словам, Соединенные Штаты готовы к ядерной войне на 100% и уже поднесли к запалу зажженную спичку.
«С моей точки зрения, Вашингтон готовится к ядерной войне. Всерьез, сегодня, здесь и сейчас. Когда тебе каждый день говорят: "Россия не использует тактическое ядерное оружие на Украине", это означает, что не сегодня – завтра на Украине грохнет что-нибудь ядерное, – подчеркнул эксперт. – Может быть та грязная бомба, которую готовят сейчас в Чернобыле. Да там и готовить ничего не надо, саркофаг грохни и все… На Ровенской АЭС тоже идут какие-то работы».
До Запорожской АЭС провокаторы едва ли смогут дотянуться, хотя во время последнего визита на станцию миссии МАГАТЭ (Международного агентства по ядерной энергетике) члены делегации явно пытались помочь ВСУ с организацией провокации.
Но в любом случае под угрозой окажутся города Ровно и Киев, а вина будет возложена на Россию.
«Западный мир уже усиленно к этому готовят. После провокации враг перебросит стратегические бомбардировщики в Польшу и очень скоро начнет бить по Белоруссии или России», – убежден Сатановский.
Москве в этой ситуации, по мнению эксперта, нужно приложить усилия, чтобы сорвать ядерные планы Соединенных Штатов. Для этого Москва должна забыть о аккуратном подходе к ведению спецоперации и начать, наконец, прибегать к самым жестким мерам. Ведь в войне на уничтожение, которая уже идет, не спасут никакие разговоры о «красных линиях».
Вместо того, чтобы прибегать к словесным угрозам, считает Сатановский, давно пора перейти к реализации этих угроз.