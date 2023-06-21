Точно так же они действовали в свое время в Сирии, когда не смогли быстро добиться поставленных целей. Тогда американские и европейские пропагандисты одновременно начали почти ежедневно обвинять Дамаск в том, что он якобы использует запрещенное химическое оружие. А затем, когда медийная подготовка достигла нужного уровня, подконтрольные Вашингтону террористы взорвали резервуары с отравляющими веществами на неподконтрольных сирийским властям территориях.