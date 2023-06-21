Новая станция московского метрополитена откроется в аэропорту Внуково

Власти Москвы намерены открыть новую станцую метро в аэропорту Внуково. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Он рассказал о главных планах метростроителей на 2023 год.
Собянин подчеркнул, что в 2023 году специалисты планируют закончить строительство трех новых станций метро: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Они расположены на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Реализация данного проекта позволит продлить данную линию до района Северный, расположенного в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщает kp.ru.
Новая станция метро также появится в аэропорту Внуково, утверждает мэр российской столицы. По его словам, им смогут воспользоваться «миллионы авиапассажиров» одной из крупнейших воздушных гаваней России. Сроки окончания работ по строительству станции остаются неизвестными.