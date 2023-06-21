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Ярослав Качиньский вернулся в польское правительство в должности вице-премьера

Политика
Ярослав Качиньский вернулся в польское правительство в должности вице-премьера

Польский политический деятель Ярослав Качиньский вновь приступил к работе в местном кабинете министров. Такое решение принял глава государства Анджей Дуда.

Согласно обнародованным данным, руководитель политсилы «Право и справедливость» приступил к исполнению обязанностей на посту единственного заместителя главы Правительства Польши. Соответствующие сведения были опубликованы 21 июня. Стоит напомнить, что в период с 2006 по 2007 годы Качиньский занимал должность премьер-министра.

Ранее появились материалы о том, что Польша готовит бойцов для свержения белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом рассказали журналисты Times.

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