Ярослав Качиньский вернулся в польское правительство в должности вице-премьера

Согласно обнародованным данным, руководитель политсилы «Право и справедливость» приступил к исполнению обязанностей на посту единственного заместителя главы Правительства Польши. Соответствующие сведения были опубликованы 21 июня. Стоит напомнить, что в период с 2006 по 2007 годы Качиньский занимал должность премьер-министра.