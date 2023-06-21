Тяжело в учении. Осилят ли колледжи подготовку школьных учителей в РФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что в настоящее время готовится законопроект о подготовке учителей 5-9 классов в колледжах. Сейчас в средне-профессиональных учебных заведениях готовят специалистов только для детских садов и начальных школ.