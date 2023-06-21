Тяжело в учении. Осилят ли колледжи подготовку школьных учителей в РФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что в настоящее время готовится законопроект о подготовке учителей 5-9 классов в колледжах. Сейчас в средне-профессиональных учебных заведениях готовят специалистов только для детских садов и начальных школ.
Сергей Кравцов утверждает, что выпускники педагогических специальностей системы среднего профессионального образования (СПО) крайне востребованы среди работодателей. Уровень трудоустройства этих молодых специалистов самый высокий среди всех отраслей СПО, отмечается на сайте Минпросвещения.
Также в течение последних нескольких лет Минпросвещения неоднократно жаловались на дефицит преподавательских кадров в регионах. Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС отметил, что в 2021-2022 годах в РФ не хватало 3,1% специалистов.
В истории российского образования уже были попытки подготовить педагогов в средне-профессиональных учебных заведениях, отмечает председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Людмила Дудова.
Главный вопрос в реализации проекта — сможет ли система среднего образования справиться с качественной подготовкой педагогов-предметников, обращает внимание специалист в беседе с «Политикой Сегодня».
«Есть ли необходимые оборудование и специалисты, которые будут обучать? Также стоит вопрос о том, кого предстоит готовить в колледжах: по каким предметам дефицит педагогов, и какие именно направления можно перенести на средне-профессиональную подготовку. Мы никак не можем понизить качество подготовки педагога».
По мнению Дудовой, проект Минпросвещения не сможет решить проблему нехватки молодых педагогических кадров в российских школах.
«Мы должны думать о том, как закрепить специалистов в школе. Сейчас отмечается высокий возрастной уровень школьных педагогов. Молодые специалисты не задерживаются в системе образования по двум причинам: из-за недостаточной практической подготовки и низкого уровня оплаты труда. Сейчас многое делается для поднятия престижа педагогической профессии, но этого очевидно недостаточно. Мы мало рассказываем об этом сложном и очень необходимом обществу ремесле», — резюмировала Людмила Дудова.
Ранее Минпросвещения РФ объявило о возвращении серебряных медалей в школы с 1 сентября.