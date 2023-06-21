Появилась информация о планах ЕС в отношении российских замороженных активов

Евросоюз заморозил российские активы на сумму 200 млрд евро. Однако в организации нет юридических механизмов для их конфискации, но использовать их все равно планируется, пишет Bloomberg.
Чиновники ЕС разрабатывают план для временной реализации замороженных активов РФ. Данные средства планируется переводить Украине. Так в европейской организации намерены помочь Киеву в восстановлении инфраструктуры, экономики и других сфер деятельности.
Сообщается, что для этого есть два варианта, и соответствующий план будет представлен лидерам ЕС на грядущей встрече в Брюсселе.