ЦИК отреагировал на заявления Еврокомиссии о выборах в новых российских субъектах

Центризбирком РФ прокомментировал заявления Еврокомиссии о выборах в новых российских субъектах, оценив их как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сказано в официальном заявлении ЦИК.
Напомним, официальный представитель Европейского союза Петер Стано назвал голосование в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях «нарушением международного права». В ответном комментарии комиссия подчеркнула, что на выборах присутствовали международные наблюдатели, которые признали легитимность результатов волеизъявления народа.
«Заявления представителя Еврокомиссии расцениваем как вмешательство во внутренние дела России. Сожалеем, что подобной "проактивности" за ним не было замечено в годы нарушения прав русскоязычных граждан на Украине», — сказано в заявлении ЦИК РФ.
Ранее стало известно, что выборы в новых российских регионах пройдут 10 сентября. В этот день в РФ проходит единый день голосования.