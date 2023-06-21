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«Поэтому мы и собираем геймеров»: Пригожин объяснил, почему ЧВК «Вагнер» ищет операторов БПЛА из числа любителей видеоигр

Армия
«Поэтому мы и собираем геймеров»: Пригожин объяснил, почему ЧВК «Вагнер» ищет операторов БПЛА из числа любителей видеоигр

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал набор геймеров в ряды формирования в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он объяснил, почему «оркестр» находится в поисках любителей видеоигр.

Соответствующий запрос поступил от издания Daily Storm. Как утверждает Пригожин, для работы в роли оператора БПЛА не нужен военный опыт. Ведь для этого достаточно пройти подготовку.

«Для того, чтобы управлять БПЛА, нет необходимости иметь военный опыт, нужно пройти подготовку. А вот опыт применения БПЛА неплохо было бы иметь, поэтому мы и собираем геймеров, которые могут принести пользу своей стране», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» высказался о проблемах производства БПЛА в России. По словам Евгения Пригожина, государственные структуры неповоротливы и не способны следить за трендами при создании техники.

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