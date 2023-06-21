Премьер Японии Кисида подтвердил приверженность курсу на заключение мирного договора с РФ

Япония сохраняет свою позицию по намерении заключить мирный договор с Москвой. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
Политик выступил на пресс-конференции в среду, 21 июня. Мероприятие проводилось по итогам работы очередной сессии парламента.
«Что касается проблемы северных территорий (так в Японии называют российские Южные Курилы. — Прим. ред.), мы твердо придерживаемся своей позиции — заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — подчеркнул он.
Также японский премьер дал понять, что выстраивание отношений с РФ будет основываться на национальных интересах его страны. Токио нужно придерживаться прежней линии в связи с ситуацией на Украине, добавил он.