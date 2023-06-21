Ценные навыки: новая группа ополченцев Курской и Белгородской областей завершила обучение у ЧВК «Вагнер»

Обучение ополченцев Курской и Белгородской областей организовано на высшем уровне. Об этом ФАН рассказал один из курсантов, который завершил недельную программу подготовки на базе ЧВК «Вагнер».
Новая группа бойцов, которые выразили желание пройти обучение и встать на защиту Отечества, завершила курс «музыкантов». Мужчины остались довольны работой инструкторов «Оркестра», которые за короткий промежуток времени поделились с ними широким спектром знаний, приобретенным в ходе боевых действий.
В ФАН отметили, что многие курсанты, которые записались на подготовку, не знакомы с военным делом. Однако, по словам ополченцев, специалисты к каждому находят индивидуальных подход и обучают даже с нуля.
«Вот прям хочется к ним подойти и крепко пожать руку. Они ребята отзывчивые. Дай бог им, конечно, терпения с нами», — рассказал один из защитников Родины, проживающий в Курской области.
Отметим, что во время обучения инструкторы ЧВК «Вагнер» преподают новобранцам основы ведения боя, стрельбу и навыки обращения с ручными гранатами и гранатометами. В процессе обучения курсантов также «обкатывали» боевыми машинами.
«Шелковых простыней здесь никто не ждал, но организация обучения на высшем уровне. Питание, проживание, и, самое главное, ценная подготовка», — рассказал журналистам один из ополченцев.
Помимо прочего, специалисты «Оркестра» обучают бойцов ориентированию на местности и навыкам оказания первом помощи. Все эти знания им необходимы, чтобы в случае опасности суметь защитить свою семью, дом и земляков.
Подготовку на базе ЧВК «Вагнер» завершили сотни человек. Жители приграничных регионов, таких как Курская и белгородская области, могут подать заявку на данный адрес электронной почты: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru. Отметим, что ополченцы при поступлении на 7-дневный курс не связывают себя каким-либо контрактом с «Оркестром».